Макманаман: все думали, что «Ливерпуль» дойдёт до финала ЛЕ пешком. Теперь не думают

Бывший полузащитник «Ливерпуля», мадридского «Реала» и сборной Англии Стив Макманаман прокомментировал поражение «красных» от «Аталанты» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Конечно, для «Аталанты» эта победа значит очень многое. Они играли против фаворитов (турнира. — Прим. «Чемпионата») на «Энфилде». От «Ливерпуля» ждали, что они дойдут до финала Лиги Европы пешком. И вау! «Аталанта» положила конец этим разговорам. «Ливерпуль» был великолепен в этом сезоне, но не этим вечером», — приводит слова Макманамана британское интернет-издание Daily Mail.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоялся вчера, 11 апреля. Игру принимал стадион «Энфилд». Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка сделал дубль в этой встрече: на 38-й минуте он открыл счёт в матче после передачи полузащитника Давиде Дзаппакосты. На 60-й минуте он же замкнул передачу с правого фланга от Шарля Де Кетеларе. На 83-й минуте Марио Пашалич довёл счёт до разгромного, сыграв на добивании после удара Эдерсона. Ответная игра пройдёт 18 апреля в Бергамо (Италия).