Гвардиола высказался о низком уровне вовлечённости Холанда в игру ЛЧ с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, чем обусловлен низкий уровень вовлечённости в игру нападающего «горожан» Эрлинга Холанда во время минувшего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:3).

«Холанд — молодой игрок, которому ещё есть куда расти, но по большей части это касается всей команды, а не его самого. К тому же мы забили три гола, а Эрлинг отвлекал на себя внимание сразу двух центральных защитников», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Лиги чемпионов Холанд принял участие в восьми матчах, в которых он забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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