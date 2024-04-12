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Гвардиола высказался о низком уровне вовлечённости Холанда в игру ЛЧ с «Реалом»

Гвардиола высказался о низком уровне вовлечённости Холанда в игру ЛЧ с «Реалом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, чем обусловлен низкий уровень вовлечённости в игру нападающего «горожан» Эрлинга Холанда во время минувшего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

«Холанд — молодой игрок, которому ещё есть куда расти, но по большей части это касается всей команды, а не его самого. К тому же мы забили три гола, а Эрлинг отвлекал на себя внимание сразу двух центральных защитников», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Лиги чемпионов Холанд принял участие в восьми матчах, в которых он забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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