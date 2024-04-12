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«Он наше будущее и настоящее». Хави ответил на вопрос, останется ли Араухо в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о том, останется ли центральный защитник сине-гранатовых Рональд Араухо в каталонском клубе по окончании нынешнего сезона.

«Рональд Араухо — ключевой игрок настоящего и будущего «Барсы». Он должен остаться — это 100%», — приводит слова Хави AS.

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Бавария» крайне заинтересована в подписании уругвайского защитника.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.