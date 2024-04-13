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«Сочи» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

«Сочи» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды встречались в 8-м туре нынешнего сезона РПЛ. Тогда «Спартак» одержал победу над «Сочи» со счётом 1:0. Единственный мяч в компенсированное время второго тайма забил сербский защитник красно-белых Срджан Бабич.

В данный момент «Сочи» находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 15 очков в 22 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестом месте с 35 очками после аналогичного количества встреч.

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