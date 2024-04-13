Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Жирков: русский Мбаппе появится, если африканцы приедут в Россию и родят детей

Юрий Жирков: русский Мбаппе появится, если африканцы приедут в Россию и родят детей
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопрос, может ли в России появиться русский Килиан Мбаппе.

«Если будет Олимпиада какая-нибудь в России, и из Африки спортсмены будут приезжать, тогда появится (улыбается). Каким образом? Африканские спортсмены будут приезжать в Россию, жить в нашей стране, родят детей, и тогда появится русский Мбаппе с нашим гражданством», – приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, Килиан Мбаппе является нападающим «ПСЖ» и сборной Франции. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 39 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
Жирков назвал лучшего российского футболиста в составе «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android