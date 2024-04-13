Роман Павлюченко рассказал, в чём различие тренировочных процессов в «Спартаке» и Англии

Бывший нападающий «Спартака» и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал, чем различался тренировочный процесс в московском клубе и Англии.

«В «Тоттенхэме» у нас были тренеры по вратарям, защитникам, полузащитникам и нападающим. После занятий практически каждый день индивидуально работали по 15–20 минут над завершением — разные удары отрабатывали. Если каждый день отрабатывать, то в игре будет намного легче. Для этого и есть тренер по нападающим, который работает индивидуально, даёт упражнения, которые помогут в игре.

А в «Спартаке» были только главный тренер и помощник. Главный занимался и защитниками, и полузащитниками, и нападающими. Не было отдельных специалистов, которые работали по позициям. Впервые с этим столкнулся уже в Англии», — рассказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.