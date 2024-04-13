«Атлетико» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 15:00

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Сегодня, 13 апреля, состоится матч 31-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и каталонская «Жирона». Команды сыграют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Матч начнётся в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 30 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 58 очков и занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Примере «Жирона» заработала 65 очков и расположилась на третьей строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 19-го тура Ла Лиги. В том противостоянии каталонский клуб обыграл «матрасников» со счётом 4:3.