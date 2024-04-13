«Уверен, наш четвёртый мяч был близок». Федотов — о ничьей с «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги встречи 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:3), в котором красно-синие проигрывали по ходу матча.

«Первый тайм вышел слабым в плане созидания. Мы слишком упростили игру, неуверенно чувствовали себя в переходах. Понимали, что соперник ставит на скоростные атаки — у них впереди вышел быстрый легковесный состав. Нам было непросто, ведь снова пришлось «кроить» линию обороны. Во многих эпизодах должны были реагировать быстрее.

Второй тайм начался лучше, сразу забили гол, однако не поддержали этот задел, получилось наоборот. Надо было включаться так, как это случилось после 70 минуты и до финала. Там появились силы, скорость, мысль. Снимаю шляпу перед командой — характер у нас есть. Эти «зубы» не надо убирать в тумбочку, они всегда должны быть с нами и использоваться постоянно. Работаем над этим.

По ощущениям игра разделилась на несколько отрезков. В одни периоды в счёте могли повести мы, в другие — соперник. Концовка была за нами, мы перебили «Локомотив» по количеству голевых моментов, имели возможности забить. Уверен, наш четвёртый мяч был близок», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

После 23 матчей чемпионата России ЦСКА и «Локомотив» набрали по 37 очков и занимают четвёртое и пятое места соответственно. Армейцы опережают железнодорожников по личным встречам.