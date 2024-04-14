«Факел» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ начнётся в 16:45

Сегодня, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Факел» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступит Артём Любимов. Матч начнётся в 16:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 26 очков и занимает 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Ростов» заработал 31 очко и расположился на девятой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре ростовская команда одержала победу со счётом 2:1. В составе «Ростова» голами отметились Максим Осипенко и Роман Тугарев. Единственный гол «Факела» забил Евгений Марков.