«Бавария» связалась с агентом Зидана насчёт возможного подписания контракта — Marca

Мюнхенская «Бавария» связалась с агентом французского специалиста Зинедина Зидана насчёт возможного подписания контракта. Об этом сообщает Marca. Немецкий клуб рассматривает его на пост главного тренера команды. Напомним, ранее Томас Тухель объявил, что покинет данный пост по окончании нынешнего сезона.

Ранее Mundo Deportivo сообщало, что Зинедин Зидан отклоняет предложения клубов, так как ждёт приглашения от сборной Франции по футболу. К примеру, экс-тренер мадридского «Реала» отверг предложение французского «ПСЖ».

Отмечалось, что Зидан наладил свой быт в Испании и не хочет покидать эту страну на постоянной основе. Работа в сборной Франции позволила бы ему продолжать жить в Мадриде, покидая город только во время выездов на матчи французской национальной команды.