14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором леверкузенский «Байер» разгромил «Вердер» и досрочно обеспечил себе звание чемпиона Германии-2023/2024. Таким образом, полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман впервые во взрослой карьере не станет чемпионом страны, за клуб из которой он выступает.

Коман начинал карьеру в сезоне-2012/2013 в «ПСЖ» и в 17-летнем возрасте стал чемпионом Франции. После этого на протяжении 11 сезонов он неизменно становился победителем чемпионата страны, в которой выступал, а всезоне-2015/2016 он даже выиграл два титула — чемпиона Италии (в «Ювентусе») и чемпиона Германии (в «Баварии»).

27-летний Коман — восьмикратный чемпион Германии, двукратный чемпион Франции и двукратный чемпион Италии.