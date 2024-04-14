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Кингсли Коман впервые в своей карьере остался без чемпионского титула

Кингсли Коман впервые в своей карьере остался без чемпионского титула
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14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором леверкузенский «Байер» разгромил «Вердер» и досрочно обеспечил себе звание чемпиона Германии-2023/2024. Таким образом, полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман впервые во взрослой карьере не станет чемпионом страны, за клуб из которой он выступает.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
5 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Бонифасе – 25'     2:0 Джака – 60'     3:0 Вирц – 68'     4:0 Вирц – 83'     5:0 Вирц – 90'    

Коман начинал карьеру в сезоне-2012/2013 в «ПСЖ» и в 17-летнем возрасте стал чемпионом Франции. После этого на протяжении 11 сезонов он неизменно становился победителем чемпионата страны, в которой выступал, а всезоне-2015/2016 он даже выиграл два титула — чемпиона Италии (в «Ювентусе») и чемпиона Германии (в «Баварии»).

27-летний Коман — восьмикратный чемпион Германии, двукратный чемпион Франции и двукратный чемпион Италии.

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