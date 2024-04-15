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В «Баварии» поздравили «Байер» с чемпионством

В «Баварии» поздравили «Байер» с чемпионством
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Президент мюнхенской «Баварии» Херберт Хайнер поздравил «Байер» с завоеванием золотых медалей чемпионата Германии.

«Поздравляем леверкузенский «Байер» с историческим первым чемпионством в истории клуба. Титул достаётся Леверкузену абсолютно заслуженно: это награда за выдающийся сезон и отличный футбол. Цель «Баварии» сейчас такова: трофей должен вернуться в Мюнхен! Увидимся в новом сезоне», — приводит слова Хайнера официальный сайт «Баварии».

Напомним, 14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия).«Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0.

«Байер» набрал 79 очков за 29 матчей немецкой Бундеслиги. Благодаря этому уже за пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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