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«Байер» стал лучшей командой Европы по одному необычному статистическому показателю

«Байер» стал лучшей командой Европы по одному необычному статистическому показателю
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Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0, набрав 79 очков из 87 возможных за 29 матчей турнира. Таким образом, по набору очков «Байер» – лучшая команда Европы.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
5 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Бонифасе – 25'     2:0 Джака – 60'     3:0 Вирц – 68'     4:0 Вирц – 83'     5:0 Вирц – 90'    

Команда под руководством испанского специалиста Хаби Алонсо набирает в среднем 2,72 очка за матч. У миланского «Интера», который идёт на второй позиции, среднее количество заработанных очков за матч – 2,65.

Отметим, что «Байер» – единственный клуб топ-5 лиг Европы, который досрочно стал чемпионом своего чемпионата за пять туров до завершения турнира. Ближайший преследователь команды из Леверкузена, которым является мюнхенская «Бавария», за аналогичное количество матчей набрал 63 очка и потерял даже математические шансы обойти «Байер».

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