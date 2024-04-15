Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0, набрав 79 очков из 87 возможных за 29 матчей турнира. Таким образом, по набору очков «Байер» – лучшая команда Европы.

Команда под руководством испанского специалиста Хаби Алонсо набирает в среднем 2,72 очка за матч. У миланского «Интера», который идёт на второй позиции, среднее количество заработанных очков за матч – 2,65.

Отметим, что «Байер» – единственный клуб топ-5 лиг Европы, который досрочно стал чемпионом своего чемпионата за пять туров до завершения турнира. Ближайший преследователь команды из Леверкузена, которым является мюнхенская «Бавария», за аналогичное количество матчей набрал 63 очка и потерял даже математические шансы обойти «Байер».

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»: