Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» стал 13-м клубом, который выигрывал Бундеслигу

«Байер» стал 13-м клубом, который выигрывал Бундеслигу
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0. Подопечные Хаби Алонсо досрочно стали чемпионами Германии.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
5 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Бонифасе – 25'     2:0 Джака – 60'     3:0 Вирц – 68'     4:0 Вирц – 83'     5:0 Вирц – 90'    

Таким образом, леверкузенский клуб стал лишь 13-й командой в истории турнира, которая брала чемпионский титул. Победителями чемпионата в разные годы становились дортмундская «Боруссия» (5 побед), мёнхенгладбахская «Боруссия» (5), «Вердер» (4), «Гамбург» (3), «Штутгарт» (3) «Кёльн» (2), «Кайзерслаутерн» (2); по одному чемпионству счету «Вольфсбурга», «Айнтрахта», «Нюрнберга» и «Мюнхен-1860». Рекордсменом по количеству трофеев в чемпионате является мюнхенская «Бавария» – 32.

«Байер» набрал 79 очков после 29 матчей немецкой Бундеслиги. Ближайший преследователь команды из Леверкузена, которым является мюнхенская «Бавария», за аналогичное количество матчей набрал 63 очка и потерял даже математические шансы обойти «Байер». Что касается «Вердера», то он с 33 очками находится на 12-м месте.

Материалы по теме
«Байер» стал лучшей командой Европы по одному необычному статистическому показателю
Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android