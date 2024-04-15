«Байер» стал 13-м клубом, который выигрывал Бундеслигу

Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0. Подопечные Хаби Алонсо досрочно стали чемпионами Германии.

Таким образом, леверкузенский клуб стал лишь 13-й командой в истории турнира, которая брала чемпионский титул. Победителями чемпионата в разные годы становились дортмундская «Боруссия» (5 побед), мёнхенгладбахская «Боруссия» (5), «Вердер» (4), «Гамбург» (3), «Штутгарт» (3) «Кёльн» (2), «Кайзерслаутерн» (2); по одному чемпионству счету «Вольфсбурга», «Айнтрахта», «Нюрнберга» и «Мюнхен-1860». Рекордсменом по количеству трофеев в чемпионате является мюнхенская «Бавария» – 32.

«Байер» набрал 79 очков после 29 матчей немецкой Бундеслиги. Ближайший преследователь команды из Леверкузена, которым является мюнхенская «Бавария», за аналогичное количество матчей набрал 63 очка и потерял даже математические шансы обойти «Байер». Что касается «Вердера», то он с 33 очками находится на 12-м месте.

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