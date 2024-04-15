Объявлена символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Так, наивысшую оценку от WhoScored получил полузащитник калининградской «Балтики» Алекс Фернандес — 9,7. Таким образом, он стал лучшим игроком тура по версии портала. Вторую по величине оценку (8,9) получил нападающий «Локомотива» Максим Глушенков. Всего в символическую сборную тура попали по три игрока «Балтики» и «Оренбурга», два представителя «Локомотива», а также по одному игроку «Сочи», «Ростова» и ЦСКА.

Сборная 24-го тура РПЛ выглядит следующим образом:

Вратарь: Илья Лантратов (7,6, «Локомотив»).

Защитники: Яхья Аттийят-Аллах (8,6, «Сочи»), Матиас Перес (7,6, «Оренбург), Максим Осипенко (8,3, «Ростов»), Арсен Адамов (7,9, «Оренбург»).

Полузащитники: Анхело Энрикес (8,4), Алекс Фернандес (9,7, оба – «Балтика»), Лукас Вера (8,1, «Оренбург»), Аббосбек Файзуллаев (8,1, ЦСКА).

Нападающие: Максим Глушенков (8,9, «Локомотив»), Виталий Лисакович (8,8, «Балтика»).