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Семак предположил, как увольнение Абаскаля повлияет на ответный матч «Зенита» и «Спартака»

Семак предположил, как увольнение Абаскаля повлияет на ответный матч «Зенита» и «Спартака»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак предположил, как изменения в тренерском штабе «Спартака» повлияют на ответный матч между командами в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, перед игрой стало известно, что красно-белые расстались с главным тренером Гильермо Абаскалем. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Слишкович, входивший в тренерский штаб испанца.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фактор отставки главного тренера может повлиять на игру «Спартака» Предполагать всегда сложно. Новый тренер — это всегда новые эмоции. Нам будет сложнее готовиться к матчу, потому что мы не знаем, какую схему он предпочитает, каким игрокам будет больше доверять. У игроков, которые ранее были меньше задействованы, в таких ситуациях больше шансов проявить себя. Как правило, в таких ситуациях у команды происходит эмоциональный всплеск. Предположить очень сложно, но мы знаем одно — это кубковый матч, в котором всё уйдёт на второй план. Важна только игра и то, что происходит на футбольном поле», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенита» и «Спартака» пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля и начнётся в 19:30 по московскому времени. Первая встреча осталась за петербуржцами, которые добились выездной победы 2:1.

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