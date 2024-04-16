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Томас Мюллер отреагировал на чемпионство «Байера» в Бундеслиге

Томас Мюллер отреагировал на чемпионство «Байера» в Бундеслиге
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поздравил «Байер» с первым титулом в Бундеслиге.

«Байер» из Леверкузена выиграл трофей в этом году, продемонстрировав действительно сенсационное выступление. Снимаю шляпу перед этим достижением и поздравляю всю команду и клуб с титулом», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Напомним, 14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0.

«Байер» набрал 79 очков за 29 матчей немецкой Бундеслиги. Благодаря этому уже за пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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