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Палмер — о потасовке за право пробить пенальти: возможно, мы слегка перегнули

Палмер — о потасовке за право пробить пенальти: возможно, мы слегка перегнули
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о потасовке за право пробить пенальти в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (6:0).

«Другие игроки хотели пробить, и это понятно при счёте 4:0. Но я штатный пенальтист команды, и я хотел нанести этот удар. Поэтому я и пробил. Мы пытались показать, что все хотят взять ответственность. Возможно, мы слегка перегнули, но все игроки хотят помочь. Ничего серьёзного, мы посмеялись и пошутили по этому поводу. Тренер обсудил с нами эту ситуацию», — приводит слова Палмера Sky Sports.

Напомним, футболисты «Челси» устроили потасовку за право пробить пенальти в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (6:0). На 62-й минуте лондонский клуб получил право на пробитие пенальти. Однако между футболистами лондонского клуба возник конфликт. Николас Джексон и Нони Мадуэке были недовольны тем, что Коул Палмер хотел исполнить пенальти. Джексон попытался отобрать мяч у Палмера, но англичанин оттолкнул его. В итоге к мячу всё-таки подошёл Палмер и реализовал удар. В этой встрече англичанин оформил покер. После этой победы в активе «Челси» стало 47 очков. Подопечные Маурисио Почеттино расположились на девятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Эвертон» с 27 очками — 16-й.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
15 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
6 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Палмер – 13'     2:0 Палмер – 18'     3:0 Палмер – 29'     4:0 Джексон – 44'     5:0 Палмер – 64'     6:0 Гилкрист – 90'    
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