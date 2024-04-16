Орлов рассказал, что «Спартак» заработал 1 млрд рублей на матче с «Зенитом» в Кубке
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, что московский «Спартак» заработал 1 млрд рублей на первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом», который проходил в Москве на стадионе «Лукойл Арена».
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12' 1:1 Педро – 55' 1:2 Педро – 65'
«Вот вчера мне разрешили сегодня озвучить цифру. Матч «Спартак» — «Зенит», миллиард рублей заработал клуб за один матч», — сказал Орлов в выпуске YouTube-каната «Такой футбол».
Напомним, первый полуфинальный матч Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» завершился волевой победой сине-бело-голубых. На гол форварда красно-белых Манфреда Угальде, дублем ответил 18-летний бразилец Педро.
Ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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