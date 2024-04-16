«Явно люди не своим делом заняты». Экс-игрок «Зенита» Игонин — о руководстве «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин раскритиковал руководство «Спартака». Напомним, в прошлые выходные красно-белые уволили Гильермо Абаскаля, занимавшего должность главного тренера.

«Так, а что у Спартака? Проблема как была, так она и осталась. И основное ← это, конечно, отсутствие менеджмента спортивного высокого класса. Явно люди не своим делом заняты. Понятно, что у них там формируется коллектив, который принимает решения, потом расформируется. Чехарда связана с президентством, с изменением в составе людей, которые отвечают за трансферы, директоров. Поэтому, естественно, как в этом бардаке и кто может сосредоточиться на том, чтобы определять вообще вектор, направление игры и кто будет главным тренером. И вот сейчас всем объясняли, рассказывали, что всё будет хорошо, когда ушёл Федун, всё будет нормально, всё будет спокойно.

У них появляются вопросы к менеджерам, к спортивным директорам. И самое главное, вот сейчас встал вопрос смены тренера. И если в таком спешном порядке у них нет вариантов для того, чтобы его поменять, значит, они в последние месяцы ничего не делали. Хотя поиск тренера, как поиск игрока, уже не заканчивается никогда. То есть этот процесс постоянно идёт. Постоянно есть варианты, предложения. А уж здесь разговор о том, что тренера будут менять, сколько идёт по времени. То есть не работал никто», — сказал Игонин в выпуске YouTube-каната «Такой футбол».