«Спартак» не уважает сам себя». Геннадий Орлов — об увольнении Абаскаля

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака».

«Беда вся в том, что люди, которые принимают решения, при всём к ним уважении по-человечески, они дилетанты в футболе. Но я хочу сказать о другом. Это говорит о том, что «Спартаку» надо очень профессионально относиться. Они не уважают сами себя, как они играют и что они делают со своей тренерской чехардой, ну это их проблемы.

Ну будет сейчас помощник, который будет исполнять обязанности, но логично взять бывшего спартаковца, у нас есть два бывших спартаковца, это Черчесов и Карпин. Зачем иностранец в данной ситуации? Причём там говорят про нидерландского тренера. Ну идея-то в чём? Ну поднимите свой клуб. У вас такие… Во-первых, надо, чтобы Романцев с этими тренерами остальными, чтобы актив был. Чтоб они выбирали тренера, а не какие-то люди из «Лукойла» там или ещё откуда-то, понимаете?» — сказал Орлов в видео на YouTube-канал «Такой футбол».