Орлов: матч «Зениту» проиграл не Мусаев, а Галицкий

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов раскритиковал футбольный клуб «Краснодар» за смену тренера на завершающем отрезке сезона. По его мнению, матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» проиграли именно из-за решения президента клуба Сергея Галицкого отправить в отставку сербского тренера Владимира Ивича.

«Матч «Зениту» проиграл Галицкий. Нельзя было менять тренера Ивича. Ивич давал ему результат. Почему он именно сейчас захотел другой футбол? Что за глупость? Ну доиграй с Ивичем. Может быть, он займёт первое или второе место. Но сейчас, когда Ивич ушёл и пришёл Мусаев… Мусаев же абсолютно не знает этих игроков, и они его не знают. У него там три его воспитанника, но остальные-то все другие, да ещё и легионеры. И это при том, что «Зенит» сейчас разгильдяйски играет, сколько моментов он не забивает, не реализовывает», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» проиграл «Зениту» со счётом 1:2 в матче 24-го тура РПЛ. Благодаря этому сине-бело-голубые закрепились на первом месте, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре очка.