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Стало известно, когда пройдёт ежегодная премия РПЛ по итогам сезона

Стало известно, когда пройдёт ежегодная премия РПЛ по итогам сезона
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в своём телеграм-канале объявила, что ежегодная премия Winline Герои РПЛ по итогам сезона в этом году пройдёт 26 мая.

Ежегодная премия РПЛ была учреждена в 2023 году. Обладателями наград становятся лучшие футболисты, тренеры, менеджеры и другие представители футбольной индустрии. Первая в истории торжественная церемония вручения премии Герои РПЛ прошла 4 июня 2023 года в концертном зале «Барвиха» в Москве.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 лучшим игроком был признан Малком, тогда выступавший за «Зенит». Лучшим тренером сезона признали возглавляющего ЦСКА Владимира Федотова, а самым медийным футболистом — нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу. Лучшим вратарём прошлого сезона стал капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

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