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Александр Гришин: ЦСКА бросит все силы, чтобы выиграть Кубок России

Александр Гришин: ЦСКА бросит все силы, чтобы выиграть Кубок России
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о предстоящем матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и калининградской «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА сейчас борется за тройку в чемпионате, но там все команды рядом. Также армейцы борются за Кубок. В прошлом сезоне команде удалось выиграть этот трофей, поэтому ЦСКА бросит все силы для того, чтобы выиграть Кубок России. Раньше говорили, что Кубок — это самый быстрый трофей, надо было сыграть малое количество матчей.

ЦСКА играет дома, поэтому команде нужно выдержать минимальное преимущество, и армейцы должны проходить «Балтику». Сегодня ЦСКА надо показать и доказать, что команда сильнее, и просто пройти дальше. Объективно «Балтика» — это не «Зенит» и не «Динамо». Тем более на домашний стадион придёт много болельщиков без Fan ID, как на матч с «Ростовом».

По составу и качеству игры ЦСКА превосходит «Балтику» во всех компонентах. Конечно, «Балтика» обыграла «Ахмат» со счётом 7:1, но это один матч, и он ничего не показывает. В матче с ЦСКА мы посмотрим, что из себя представляет «Балтика», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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