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Орлов: Мусаев — неумеха, у него нет авторитета, он ничего не достиг

Орлов: Мусаев — неумеха, у него нет авторитета, он ничего не достиг
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. По его мнению, у Мусаева нет авторитета для многих именитых игроков южного клуба. Также Орлов назвал тренера «неумехой» и подчеркнул, что он ничего не достиг в своих прошлых командах.

«Мусаев только три недели в команде. Потом, он же не авторитетный тренер. Где он работал? Кастаньо — игрок сборной Колумбии, Кордоба — игрок сборной Колумбии. Что для них тренер из российской команды, которая находится на 40-м месте в Европе? Нет авторитета. Он ещё ничего не достиг, в тех командах, где он работал, у него же не было успеха», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, Мусаев сменил на посту главного тренера «Краснодара» сербского специалиста Владимира Ивича в марте 2024 года.

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