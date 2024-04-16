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Защитник ЦСКА Лукин — о Кубке России: у нас есть шансы взять этот трофей снова

Защитник ЦСКА Лукин — о Кубке России: у нас есть шансы взять этот трофей снова
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Футболист ЦСКА Матвей Лукин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой».

«Точно есть двойная ответственность, потому что победителю Кубка России нужно держать марку. На мой взгляд, у нас есть шансы взять трофей снова. Кто наши конкуренты? Мы сами себе», — приводит слова Лукина пресс-служба ЦСКА.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, матч между ЦСКА и «Балтикой» состоится сегодня, 16 апреля, и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между армейцами и калининградцами завершился победой ЦСКА со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил Виктор Давила. В 2008 году команды встречались на стадии 1/8 финала Кубка страны, тогда армейцы также выиграли с минимальным счётом.

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