Защитник ЦСКА Лукин — о Кубке России: у нас есть шансы взять этот трофей снова

Футболист ЦСКА Матвей Лукин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой».

«Точно есть двойная ответственность, потому что победителю Кубка России нужно держать марку. На мой взгляд, у нас есть шансы взять трофей снова. Кто наши конкуренты? Мы сами себе», — приводит слова Лукина пресс-служба ЦСКА.

Напомним, матч между ЦСКА и «Балтикой» состоится сегодня, 16 апреля, и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между армейцами и калининградцами завершился победой ЦСКА со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил Виктор Давила. В 2008 году команды встречались на стадии 1/8 финала Кубка страны, тогда армейцы также выиграли с минимальным счётом.