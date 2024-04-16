Виталий Дьяков: «Спартаку» нужен российский специалист со спартаковским прошлым

Бывший российский футболист Виталий Дьяков предположил, какой тренер нужен московскому «Спартаку» после отставки Гильермо Абаскаля.

«Мне кажется, Абаскаля надо было убирать ещё во время зимней паузы, чтобы новый тренер готовил команду на сборах. Это была бы подготовка, плавно переходящая в новый сезон. В этом сезоне за чемпионство бороться тяжело, но есть Кубок. По итогу мы увидели, что в «Спартаке» ничего не поменялось. Абаскаль после зимы — полнейший провал. У «Спартака» не было игры в атаке и забитых мячей. В матче с «Динамо» повезло из-за Лещука. У «Спартака» нет позиционной игры, а в атаке полный крах, поэтому у руководства лопнуло терпение.

В нынешнее время, когда нет еврокубков, очевидно, что «Спартаку» нужен российский тренер. Конечно, было бы хорошо, если бы этот тренер был со спартаковским прошлым. Черчесов, Аленичев или Карпин. Но когда пишут про Янсена… Это же опять кот в мешке. Он человек, который не знает российский футбол и не знает нашей специфики. Нельзя сразу его очернять и говорить, что он плохой тренер. Но мне кажется, что это будет очередная ошибка.

Янсен — это тренер без имени. Условно, привели бы Моуриньо или Сарри — это уже совсем другое. «Спартак» два года назад взял Абаскаля, которому недавно исполнилось 35 лет. Он не имел опыта в хороших командах — дичайшее удивление, отсюда и результат. Если хотите наступать на те же грабли — пожалуйста. Слишкович — временный тренер, которым затыкают дыру на ближайшие матчи, пока договариваются с другим специалистом», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.