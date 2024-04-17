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«Боруссия» Д и «ПСЖ» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов

«Боруссия» Д и «ПСЖ» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов
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Определилась первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия» встретится с французским «Пари Сен-Жермен». Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая.

Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» и «Боруссия Д» — «Атлетико» М. Парижане на выезде одержали победу со счётом 4:1. В первом матче в Париже «ПСЖ» потерпел поражение со счётом 2:3, но по сумме двух матчей (6:4) вышел в полуфинал. «Боруссия» дома победила «Атлетико» со счётом 4:2. В первой встрече немецкий клуб уступил на выезде со счётом 1:2, но оказался сильнее по сумме двух матчей — 5:4.

Сегодня, 17 апреля, пройдут матчи «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид и «Бавария» — «Арсенал».

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