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Точилин: «Динамо» — хороший раздражитель для «Оренбурга», будет тяжёлая игра

Точилин: «Динамо» — хороший раздражитель для «Оренбурга», будет тяжёлая игра
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Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Оренбургом» в первом этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 17 апреля. Начало игры — в 17:00 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Однозначно «Динамо» будет непросто в матче с «Оренбургом», потому что «Оренбург» у себя не проигрывает и это команда, которая после зимней паузы проиграла всего лишь один раз. Поэтому для них «Динамо» будет хорошим раздражителем и будет тяжёлая игра.

Вопрос в другом. В каком сочетании выйдет «Динамо»? Будет ли ротация и молодые футболисты? Исходя из того, что команда долго не выигрывала, мне кажется, что «Динамо» сыграет в более оптимальном составе. Понятно, что для «Динамо» матч с «Оренбургом» очень важен. На этой стадии нет права на ошибку. Поэтому в одной игре решается, продолжит ли «Динамо» бороться за Кубок или нет», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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