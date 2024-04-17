Точилин: «Динамо» — хороший раздражитель для «Оренбурга», будет тяжёлая игра

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Оренбургом» в первом этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 17 апреля. Начало игры — в 17:00 мск.

«Однозначно «Динамо» будет непросто в матче с «Оренбургом», потому что «Оренбург» у себя не проигрывает и это команда, которая после зимней паузы проиграла всего лишь один раз. Поэтому для них «Динамо» будет хорошим раздражителем и будет тяжёлая игра.

Вопрос в другом. В каком сочетании выйдет «Динамо»? Будет ли ротация и молодые футболисты? Исходя из того, что команда долго не выигрывала, мне кажется, что «Динамо» сыграет в более оптимальном составе. Понятно, что для «Динамо» матч с «Оренбургом» очень важен. На этой стадии нет права на ошибку. Поэтому в одной игре решается, продолжит ли «Динамо» бороться за Кубок или нет», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.