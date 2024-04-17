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Игрок «Балтики» Козлов: мы хотим выиграть Кубок России и будем бороться

Игрок «Балтики» Козлов: мы хотим выиграть Кубок России и будем бороться
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Футболист «Балтики» Данила Козлов высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:2).

«Мы недовольны результатом матча с ЦСКА. До назначенного в наши ворота пенальти игра была достаточно равной. Мы не думаем, по какой сетке нам будет легче идти в Кубке России. Хотели выигрывать. Раз вылетели в нижнюю сетку, будем бороться там. В любом случае мы хотим выиграть Кубок», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч между ЦСКА и «Балтикой» состоялся накануне, 16 апреля, и прошёл на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 по московскому времени. Победу благодаря голам Чалова и Файзуллаева одержали армейцы. Таким образом, «Балтика» проиграла по сумме двух встреч (0:3) и опустилась в сетку Пути регионов.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Чалов – 34'     2:0 Файзуллаев – 36'    
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