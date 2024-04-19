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Алешандре Пато объяснил, почему перешёл в «Милан» в 2007 году

Алешандре Пато объяснил, почему перешёл в «Милан» в 2007 году
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Бразильский нападающий Алешандре Пато рассказал, от каких европейских клубов получал предложения в начале карьеры, а также объяснил, почему выбрал трансфер в «Милан».

«В «Интернасьонале» у меня всё было очень хорошо. На самом деле я был вполне счастлив там, но я просто не мог отказаться от предложения такого клуба, как «Милан»

В то время это была практически лучшая команда в мире: Роналдо — мой кумир, а также Кака, Паоло Мальдини, Дженнаро Гаттузо, Андреа Пирло, Кларенс Зеедорф, Сержиньо, Эмерсон, Дида… Я могу продолжать! Мне поступали предложения от «Аякса», ПСВ, «Челси», «Барселоны» и «Реала», но я сказал «да» «Милану», потому что это сильнейшая команда в мире», — приводит слова Пато Milan News со ссылкой на FourFourTwo.

В своей карьере игрок выступал за «Интернасьонал», «Милан», «Коринтианс», «Челси», «Вильярреал», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Орландо Сити» и «Сан-Паулу». Пато является чемпионом Италии, обладателем Суперкубка Италии и победителем клубного чемпионата мира.

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