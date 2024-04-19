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Роман Широков оценил тренерские перспективы Аршавина и Денисова

Роман Широков оценил тренерские перспективы Аршавина и Денисова
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Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков оценил тренерские перспективы своих бывших одноклубников — Андрея Аршавина и Игоря Денисова.

— У вас очень звёздный состав собрался на курсах.
— Да. Гарик Денисов с детьми работает. У нас там есть всякие задания, а потом тренировки. Прямо видно, что он этим живёт и ему это в кайф. Там много ребят — Вова Гранат, Шатов. Кто-то пока просто присматривается.

— С вами в группе ещё Андрей Аршавин. Из него может получиться хороший специалист?
— Почему нет? Самое главное, чтобы ему самому было интересно. При этом некоторые моменты он знает лучше нас, что-то подсказывает — у него был опыт получения лицензии С, — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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