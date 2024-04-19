Роман Широков назвал главную проблему «Краснодара», мешающую ему стать чемпионом

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Роман Широков назвал главную проблему «быков», мешающую клубу стать чемпионом.

«Они всё ещё имеют шансы. Просто ментально не могут это принять. «Краснодар» из десяти ключевых матчей проиграет девять — пока они ментально не готовы.

Это идёт от руководства клуба. Сами руководители не верят, что они могут что-то выиграть. Они считают себя футбольной периферией. Это уже далеко не так, но они могут сами себя психологически переломить. Поэтому так и будут дальше болтаться.

А руководство имеет влияние на команду — волей-неволей это переносится на игроков. К сожалению, пока так. Пока руководство не переломит в себе комплекс, что «Краснодар» — футбольная периферия, так и будут ключевые матчи проигрывать», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.