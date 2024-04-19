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Клопп — о форме Салаха: меня не беспокоит этот момент, все нападающие промахиваются

Клопп — о форме Салаха: меня не беспокоит этот момент, все нападающие промахиваются
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о текущей форме нападающего «красных» Мохамеда Салаха. Египтянин забил единственный гол в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой» (1:0), но мерсисайдцы по сумме двух встреч (1:3) уступили итальянской команде.

«Беспокоит ли меня форма Салаха? Не особо. Все нападающие промахиваются, каждый проходит через это. И Мо должен будет пройти. Салах — один из самых опытных игроков нашей команды. Дело ведь не в том, что он только сейчас стал упускать моменты. Он отлично реализовал пенальти, а в следующей ситуации не воспользовался своим шансом, ему не повезло, но случилось такое не в первый раз», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Салах – 7'    
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