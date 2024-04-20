Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Раньери высказался об упущенной победе «Кальяри» в матче с «Ювентусом»

Раньери высказался об упущенной победе «Кальяри» в матче с «Ювентусом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери прокомментировал результат домашнего матча 33-го тура итальянской Серии А с туринским «Ювентусом» (2:2).

Италия - Серия А . 33-й тур
19 апреля 2024, пятница. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
2 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Гаэтано – 30'     2:0 Мина – 36'     2:1 Влахович – 61'     2:2 Доссена – 87'    

«С «Ювентусом» это никогда не заканчивается. Жаль, потому что мы могли избежать двух голов: первый со штрафного, которого, возможно, не было — но я оставлю комментарии другим; второй в результате автогола после потерянного мяча, с которым мы должны были справиться лучше… Это ещё не конец, мы должны бороться и исправлять мелочи, которые имеют значение, как это видно сегодня. Если бы нам сказали, что в этих трёх играх мы набрали бы пять очков, мы бы с радостью согласились, поэтому идём вперёд с уверенностью. Каждый собирает то, что заслуживает, мы начали медленно, за последние полтора месяца мы восстановились, теперь работа должна быть завершена, потому что болельщики, вся Сардиния, заслуживают этого», — приводит слова Раньери пресс-служба «Кальяри».

Матч 33-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Ювентус» завершился вничью со счётом 2:2. Первый тайм островитяне выиграли 2:0, во втором гости отыгрались благодаря удару Душана Влаховича со штрафного и автоголу защитника «Кальяри». В трёх последних матчах Серии А сардинцы набрали пять очков.

Материалы по теме
Защитник Данило — о ничьей с «Кальяри»: первый тайм был не на уровне «Ювентуса»
Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android