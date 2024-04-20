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«Начинаешь думать иначе». Форвард «Балтики» — о том, как стать отцом двух детей в 20 лет

«Начинаешь думать иначе». Форвард «Балтики» — о том, как стать отцом двух детей в 20 лет
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Нападающий «Балтики» Алекс Фернандес рассказал, каково это стать родителем двух детей в раннем возрасте.

– В 20 лет у вас уже было два ребёнка. Каково это?

– Первый ребёнок у нас появился, когда мне было 17 лет. Для Бразилии это обычное дело. Я счастлив, когда провожу время с детьми. Да и вообще ты начинаешь думать иначе. Ответственность возрастает. Нужно заботиться не только о себе, но и о них. Раньше мог позволить себе больше уходить или уезжать куда-то, теперь всё немного по-другому. Если улетаю, то меня ждут дома и рады, когда я возвращаюсь из поездок. А если мы играем в Калининграде, то жена с детьми приходят на мои матчи.

– Представляю, каково и вашей жене с двумя детьми в незнакомой стране.

– Она была со мной в Болгарии, поэтому уже ко многому привыкла. Плюс помогают жёны других латиноамериканских футболистов «Балтики». Она у меня немного говорит и по-испански. Мы с женой уже пять лет вместе. Учились в одной школе, вместе сидели за партой, — рассказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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