ЦСКА — «Ахмат»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Матч начнётся в 19:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 23 матчей чемпионата России красно-синие набрали 37 очков и занимают четвёртое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Ахмат» заработал 20 очков и располагается на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались во 2-м туре. В том противостоянии ЦСКА обыграл «Ахмат» со счётом 3:2.