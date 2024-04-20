Бояринцев: игроки «Ростова» любят Карпина — они ещё больше включатся в игре со «Спартаком»

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом». Встреча состоится 21 апреля.

«Ростов» играет достаточно агрессивно и использует высокий прессинг, а также очень активно проводит первые минуты матча. Поэтому «Спартаку» в этой игре будет тяжеловато. Я не думаю, что «Спартак» просто будет выбивать мячи, команда будет стараться играть в комбинационный футбол и выходить из обороны через передачу. При этом у «Спартака» очень слабая реализация, и команда с трудом создаёт голевые моменты. Поэтому сложно предугадать результат.

Может быть, новый тренер что-то успеет наиграть, но у него не такой большой период для тренировочного процесса, потому что игры идут одна за другой. Поэтому очень сложно впихнуть какую-то технико-тактическую или смысловую тренировку. «Спартак», однозначно, будет стараться и показывать в этой игре характер, но сложно сказать, какую игру покажет команда.

Думаю, что «Ростов» является хорошим раздражителем для «Спартака» и без полных трибун. Я не думаю, что полный стадион даст какое-то преимущество «Ростову» или как-то отрицательно повлияет на «Спартак». Полный стадион — это здорово, но «Ростов» и так будет мотивирован, тем более мы знаем спартаковское прошлое Валерия Георгиевича Карпина. Футболисты любят и уважают Карпина, поэтому ещё больше включатся в игре со «Спартаком», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.