Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бояринцев: игроки «Ростова» любят Карпина — они ещё больше включатся в игре со «Спартаком»

Бояринцев: игроки «Ростова» любят Карпина — они ещё больше включатся в игре со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом». Встреча состоится 21 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» играет достаточно агрессивно и использует высокий прессинг, а также очень активно проводит первые минуты матча. Поэтому «Спартаку» в этой игре будет тяжеловато. Я не думаю, что «Спартак» просто будет выбивать мячи, команда будет стараться играть в комбинационный футбол и выходить из обороны через передачу. При этом у «Спартака» очень слабая реализация, и команда с трудом создаёт голевые моменты. Поэтому сложно предугадать результат.

Может быть, новый тренер что-то успеет наиграть, но у него не такой большой период для тренировочного процесса, потому что игры идут одна за другой. Поэтому очень сложно впихнуть какую-то технико-тактическую или смысловую тренировку. «Спартак», однозначно, будет стараться и показывать в этой игре характер, но сложно сказать, какую игру покажет команда.

Думаю, что «Ростов» является хорошим раздражителем для «Спартака» и без полных трибун. Я не думаю, что полный стадион даст какое-то преимущество «Ростову» или как-то отрицательно повлияет на «Спартак». Полный стадион — это здорово, но «Ростов» и так будет мотивирован, тем более мы знаем спартаковское прошлое Валерия Георгиевича Карпина. Футболисты любят и уважают Карпина, поэтому ещё больше включатся в игре со «Спартаком», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Бояринцев прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android