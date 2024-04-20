Карсаков: «Ахмат» — кавказская команда, даст бой ЦСКА после поражения от «Балтики»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился мнением о предстоящей встрече московского ЦСКА с грозненским «Ахматом».

«Поражение от «Балтики» может негативно сказаться на «Ахмате», а возможно, футболисты выйдут и будут рвать и метать. Это кавказская команда, которая никогда так не проигрывала, поэтому дадут бой ЦСКА, нужно реабилитироваться. Но такие поражения, как с «Балтикой», просто так не проходят. Сложно судить, в каком состоянии «Ахмат» будет.

Сейчас в нижней части таблицы каждая команда может победить и потерять очки: «Сочи» цепляется, а «Пари НН» проигрывает. «Ахмат» будет стараться избежать вылета, проявлять характер», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч между ЦСКА и «Ахматом» пройдет сегодня, 20 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в 19:30 мск.