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Карсаков: «Ахмат» — кавказская команда, даст бой ЦСКА после поражения от «Балтики»

Карсаков: «Ахмат» — кавказская команда, даст бой ЦСКА после поражения от «Балтики»
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился мнением о предстоящей встрече московского ЦСКА с грозненским «Ахматом».

«Поражение от «Балтики» может негативно сказаться на «Ахмате», а возможно, футболисты выйдут и будут рвать и метать. Это кавказская команда, которая никогда так не проигрывала, поэтому дадут бой ЦСКА, нужно реабилитироваться. Но такие поражения, как с «Балтикой», просто так не проходят. Сложно судить, в каком состоянии «Ахмат» будет.

Сейчас в нижней части таблицы каждая команда может победить и потерять очки: «Сочи» цепляется, а «Пари НН» проигрывает. «Ахмат» будет стараться избежать вылета, проявлять характер», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч между ЦСКА и «Ахматом» пройдет сегодня, 20 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в 19:30 мск.

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