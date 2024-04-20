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«Рубин» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

«Рубин» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ
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Сегодня, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Матч начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Зотов, Вада, Шабанхаджай, Йочич, Даку.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев.

После 23 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 32 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 37 очков и расположился на пятой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 1-м туре. В том противостоянии «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью со счётом 2:2. Также команды дважды играли на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первом матче «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0, во втором — со счётом 3:0.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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