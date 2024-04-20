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Расписание заключительного тура РПЛ: дата, время начала матчей

Российская Премьер-Лига представила подробное расписание заключительного, 30-го тура сезона-2023/2024 в РПЛ.

30-й тур состоится 25 мая (суббота).

Время начала матчей (указано московское время):

16:30. «Зенит» – «Ростов»

16:30. «Краснодар» – «Динамо»

16:30. «Крылья Советов» – «Пари НН»

16:30. ЦСКА – «Урал»

16:30. «Рубин» – «Сочи»

16:30. «Балтика» – «Локомотив»

16:30. «Факел» – «Ахмат»

16:30. «Оренбург» – «Спартак»

Напомним, после 23 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 47 очков и занимает первое место. После 24 игр в Российской Премьер-Лиге «Краснодар» заработал 46 очков и расположился на второй строчке. Московское «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место.

На текущий момент в зоне вылета находятся «Ахмат» (20 очков) и «Сочи» (18 очков).