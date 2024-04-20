Байдачный: противостояние Карпина и «Спартака» окажет своё влияние на матч с «Ростовом»

Экс-нападающий московского и минского «Динамо» и экс главный тренер ряда российских клубов и сборной Беларуси Анатолий Байдачный поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором «Ростов» сыграет со «Спартаком». Встреча состоится завтра, 21 апреля.

«Дома у «Ростова», конечно, есть шансы обыграть «Спартак». Понятно, что игра будет тяжёлая. Противостояние Карпина и «Спартака» тоже окажет своё влияние. Не знаю, как предсказать исход матча, но предпочтение отдам «Ростову», он для меня фаворит. Всё-таки команда на ходу, к тому же играет дома. Это всё тоже является дополнительным фактором. У «Спартака» произошла смена тренера. Это тоже может влиять как с хорошей, так и с плохой стороны», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.