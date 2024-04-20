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Байдачный: противостояние Карпина и «Спартака» окажет своё влияние на матч с «Ростовом»

Байдачный: противостояние Карпина и «Спартака» окажет своё влияние на матч с «Ростовом»
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Экс-нападающий московского и минского «Динамо» и экс главный тренер ряда российских клубов и сборной Беларуси Анатолий Байдачный поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором «Ростов» сыграет со «Спартаком». Встреча состоится завтра, 21 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дома у «Ростова», конечно, есть шансы обыграть «Спартак». Понятно, что игра будет тяжёлая. Противостояние Карпина и «Спартака» тоже окажет своё влияние. Не знаю, как предсказать исход матча, но предпочтение отдам «Ростову», он для меня фаворит. Всё-таки команда на ходу, к тому же играет дома. Это всё тоже является дополнительным фактором. У «Спартака» произошла смена тренера. Это тоже может влиять как с хорошей, так и с плохой стороны», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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