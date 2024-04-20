Байдачный: на месте Карпина я бы пошёл работать в «Спартак» — это его родная команда

Экс-нападающий московского и минского «Динамо» и экс главный тренер ряда российских клубов и сборной Беларуси Анатолий Байдачный прокомментировал информацию о возможном назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина в «Спартак» в преддверии очного матча между этими командами.

«Вопрос к Карпину, есть ли для него смысл уходить в «Спартак». По себе знаю, что приглашение в родной клуб имеет особенное значение. Помимо логических размышлений, включается, что ты свою жизнь и сердце отдал этому клубу. Это часто перевешивает. Думаю, что Карпин такой же человек, как и все, и ему «Спартак» дорог. Это его родная команда. Не знаю, согласился бы он, но на его месте я бы пошёл в «Спартак». Конечно, и с «Ростовом» его многое связывает, там у него всё хорошо. Но «Спартак» есть «Спартак», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.