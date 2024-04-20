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Байдачный: на месте Карпина я бы пошёл работать в «Спартак» — это его родная команда

Байдачный: на месте Карпина я бы пошёл работать в «Спартак» — это его родная команда
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Экс-нападающий московского и минского «Динамо» и экс главный тренер ряда российских клубов и сборной Беларуси Анатолий Байдачный прокомментировал информацию о возможном назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина в «Спартак» в преддверии очного матча между этими командами.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вопрос к Карпину, есть ли для него смысл уходить в «Спартак». По себе знаю, что приглашение в родной клуб имеет особенное значение. Помимо логических размышлений, включается, что ты свою жизнь и сердце отдал этому клубу. Это часто перевешивает. Думаю, что Карпин такой же человек, как и все, и ему «Спартак» дорог. Это его родная команда. Не знаю, согласился бы он, но на его месте я бы пошёл в «Спартак». Конечно, и с «Ростовом» его многое связывает, там у него всё хорошо. Но «Спартак» есть «Спартак», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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