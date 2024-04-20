Дьяков: «Спартак» — топ-клуб, поэтому должен прервать серию неудачных матчей

Бывший футболист второй команды московского «Спартака» Виталий Дьяков высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом». Встреча состоится завтра, 21 апреля.

«Ростов» и «Спартак» находятся в разном эмоциональном состоянии, потому что у московской команды произошла смена тренера, серия из неудачных матчей и всё плохо с игрой. «Ростов» же после паузы очень здорово играет, даже в Кубке полумолодёжный состав обыграл «Урал». Поэтому «Ростов» в порядке и он является фаворитом в предстоящем матче. «Спартак» рано или поздно свою серию из неудачных матчей должен прервать, потому что когда-то должны стабилизировать игру. Ведь «Спартак» — это топ-клуб, а не команда, которая борется за выживание.

Я думаю, что у «Ростова» будет фантастическая поддержка со стороны болельщиков, которая даст команде преимущество. В Ростове любят футбол и много болельщиков. Но в каждом городе нашей страны у «Спартака» очень много фанатов, поэтому не зря «Спартак» считается народной командой. Будет интересный матч», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.