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Дьяков: «Спартак» — топ-клуб, поэтому должен прервать серию неудачных матчей

Дьяков: «Спартак» — топ-клуб, поэтому должен прервать серию неудачных матчей
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Бывший футболист второй команды московского «Спартака» Виталий Дьяков высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом». Встреча состоится завтра, 21 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» и «Спартак» находятся в разном эмоциональном состоянии, потому что у московской команды произошла смена тренера, серия из неудачных матчей и всё плохо с игрой. «Ростов» же после паузы очень здорово играет, даже в Кубке полумолодёжный состав обыграл «Урал». Поэтому «Ростов» в порядке и он является фаворитом в предстоящем матче. «Спартак» рано или поздно свою серию из неудачных матчей должен прервать, потому что когда-то должны стабилизировать игру. Ведь «Спартак» — это топ-клуб, а не команда, которая борется за выживание.

Я думаю, что у «Ростова» будет фантастическая поддержка со стороны болельщиков, которая даст команде преимущество. В Ростове любят футбол и много болельщиков. Но в каждом городе нашей страны у «Спартака» очень много фанатов, поэтому не зря «Спартак» считается народной командой. Будет интересный матч», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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