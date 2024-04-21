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Игрок «Зенита» Мантуан: матчи с «Оренбургом» приносят мне удачу

Игрок «Зенита» Мантуан: матчи с «Оренбургом» приносят мне удачу
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Футболист петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ с «Оренбургом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 21 апреля. Начало игры — в 16:15 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Серьёзный настрой должен быть не только на «Оренбург». Эта команда сильно усложнила нам жизнь в последнем матче, в котором мы проиграли, у неё хороший подбор игроков, качественные исполнители. Поэтому нам следует внимательно прислушаться ко всему, что скажет тренерский штаб, и быть максимально готовыми — ​физически и ментально. Мы будем выступать перед родными трибунами, на нашем потрясающем стадионе, и я не сомневаюсь — ​у нас есть всё, чтобы показать отличную игру и добиться победы.

Я дважды забивал «Оренбургу»? Думаю, это та команда, матчи с которой приносят мне определённую удачу. Надеюсь, предстоящая игра не будет исключением — ​я смогу выйти на поле в воскресенье, отличиться и помочь «Зениту» своими результативными действиями», — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

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