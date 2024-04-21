Игрок «Ахмата» Богосавац: после игры с «Балтикой» президент сказал, что верит в нас

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац рассказал о настрое команды перед минувшим матчем 25-го тура чемпионата России, в котором грозненский клуб обыграл ЦСКА со счётом 2:1.

«После игры с «Балтикой» («Ахмат» уступил со счётом 1:7— Прим. «Чемпионата») была тяжёлая обстановка в команде. Но президент сказал, что верит в нас, что мы двигаемся дальше, и результат придёт. Игроки тоже все сразу собрались. Мы знаем, что «Ахмат» сильная команда, наше место в верхней части таблицы», — приводит слова защитника «Ахмата» Metaratings.

Напомним, после 24 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 23 очка и на текущий момент занимает 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей. В следующем туре грозненский клуб сыграет с «Сочи». Матч состоится 25 апреля и пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена». Встреча начнётся в 20:30 мск.

В нынешнем сезоне Богосавац принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.