Чанов: Акинфеева решили поберечь перед дерби со «Спартаком», ошибка с «Локо» ни при чём

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал отсутствие вратаря Игоря Акинфеева в составе армейского клуба в матче 25-го тура РПЛ, в котором красно-синие уступили «Ахмату» со счётом 1:2.

«Когда Акинфеев ошибается, ему сразу начинают за эту ошибку наговаривать. Ну давайте покопаемся, поищем ещё ошибки. Если кто-то из игравших на высоком уровне вратарей скажет, что он никогда не ошибался, значит он и не играл вообще в футбол. Слава Тороп прошлый матч с «Балтикой» провёл действительно хорошо. Это первая причина отсутствия Акинфеева в игре с «Ахматом». К тому же надо учитывать, какие матчи сейчас пойдут у ЦСКА. И сейчас из себя расплёскивать энергию Акинфееву не стоит. Думаю, решили поберечь Игоря и физически, и психологически. Ошибка в матче с «Локомотивом» тут никакой роли не играет», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице.