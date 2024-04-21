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Чанов: Акинфеева решили поберечь перед дерби со «Спартаком», ошибка с «Локо» ни при чём

Чанов: Акинфеева решили поберечь перед дерби со «Спартаком», ошибка с «Локо» ни при чём
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал отсутствие вратаря Игоря Акинфеева в составе армейского клуба в матче 25-го тура РПЛ, в котором красно-синие уступили «Ахмату» со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 63'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«Когда Акинфеев ошибается, ему сразу начинают за эту ошибку наговаривать. Ну давайте покопаемся, поищем ещё ошибки. Если кто-то из игравших на высоком уровне вратарей скажет, что он никогда не ошибался, значит он и не играл вообще в футбол. Слава Тороп прошлый матч с «Балтикой» провёл действительно хорошо. Это первая причина отсутствия Акинфеева в игре с «Ахматом». К тому же надо учитывать, какие матчи сейчас пойдут у ЦСКА. И сейчас из себя расплёскивать энергию Акинфееву не стоит. Думаю, решили поберечь Игоря и физически, и психологически. Ошибка в матче с «Локомотивом» тут никакой роли не играет», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице.

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