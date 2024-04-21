Источник: «Спартак» не будет принимать какие-либо спортивные решения без согласия Амарала

«Спартак» наделил спортивного директора Томаша Амарала широкими полномочиями, позволяющими ему решать вопросы вплоть до назначения главного тренера. Об этом сообщает «РБК Спорт».

По информации источника, именно Амарал принял решение об увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых. Подчёркивается, что ни член совета директоров Павел Жданов, ни президент клуба Александр Матыцын, ни генеральный директор Олег Малышев без предложения со стороны Амарала или как минимум его поддержки никаких спортивных решений принимать не будут.

Напомним, португальский специалист был назначен на должность спортивного директора «Спартака» в минувшем январе. До этого Амарал работал главным скаутом в «Бенфике».

После 23 матчей чемпионата России красно-белые набрали 35 очков и на текущий момент занимают седьмое место. Сегодня, 21 апреля, «Спартак» сыграет с «Ростовом». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начнётся в 20:30 мск.