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Стало известно, сколько получит «Манчестер Юнайтед», если «Боруссия» Д выйдет в финал ЛЧ

Стало известно, сколько получит «Манчестер Юнайтед», если «Боруссия» Д выйдет в финал ЛЧ
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В случае выхода дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов — 2023/2024 «Манчестер Юнайтед» получит £ 3,4 млн. Такой пункт есть в соглашении об аренде полузащитника манкунианцев Джейдона Санчо немецким клубом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, дортмундская команда уже должна выплатить «Манчестер Юнайтед» некоторую сумму за выход «Боруссии» в полуфинал Лиги чемпионов.

Также в условия аренды включены дополнительные выплаты за выход дортмундской «Боруссии» в Лигу чемпионов по итогам Бундеслиги-2023/2024. Сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 56 очков в 29 играх. При этом Германия должна получить бонусный пятый слот на следующий сезон ЛЧ.

Напомним, 24-летний Санчо перешёл в немецкий клуб из «Манчестер Юнайтед» минувшей зимой на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. В нынешнем сезоне Санчо принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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