Bild: Унаи Эмери — главный претендент на пост нового тренера «Баварии»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, а также итальянский специалист Роберто Де Дзерби, возглавляющий «Брайтон», являются основными претендентами на пост нового наставника «Баварии». Об этом сообщает Bild.

Однако, как подчёркивает источник, у руководства мюнхенского клуба есть сомнения относительно Де Дзерби, поскольку он ещё не работал с топ-клубами. В связи с этим предпочтение отдаётся именно Эмери.

Напомним, с 2016 по 2018 год испанский специалист тренировал «ПСЖ». С 2018 по 2019 год Эмери возглавлял лондонский «Арсенал».

С ноября 2022 года 52-летний специалист занимает должность главного тренера «Астон Виллы». После 33 туров чемпионата Англии нынешнего сезона подопечные Эмери набрали 64 очка и занимают четвёртое место.